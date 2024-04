per Mail teilen

Die Wettervorhersage für Baden-Württemberg verspricht für das Wochenende bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer - mit Temperaturen am Samstag bis zu 30 Grad, zumindest in Freiburg, und bis zu 28 Grad am Sonntag. Die Gastronomie im Land stellt sich auf das erste Sommerwochenende ein.