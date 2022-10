OB Brütting: Stadt Aalen will Ostalbklinikum erhalten und erweitern

Die Stadt Aalen macht einen neuen Vorschlag zur Klinikstruktur des Ostalbkreises. Die Idee: ein Mix aus Neubauten und Sanierungen in Aalen, statt eines Neubaus auf der grünen Wiese.

Bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag hat der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) Einzelheiten für einen neuen Vorschlag zur Zukunft der "Kliniken Ostalb" bekannt gegeben. In der Diskussion um die Zukunft der drei Klinikstandorte Aalen, Ellwangen und Mutlangen spricht sich Brütting für einen Erhalt und eine Erweiterung des Ostalbklinikums aus. Dafür habe die Stadt Aalen für rund 800.000 Euro Grundstücke am Rand des Klinikums gekauft, die sie dem Ostalbkreis zur Verfügung stellen würde. Wenn man das alte Parkhaus dorthin versetzen und zusätzlich einige nicht mehr benutzte Gebäude abreißen würde, könnten auf der so entstehenden Fläche Intensivstation, Zentraler OP-Bereich und Notaufnahme sowie die Kantine neu gebaut werden. Insgesamt könnte so eine zusätzliche Fläche von knapp 35.000 Quadratmetern entstehen.

Neues Klinikum in Aalen billiger als Neubau auf der grünen Wiese

Zusätzlich mit bisher unbebauten Flächen auf dem Klinikumsgelände könnte so mit einem Mix aus Neubauten und Sanierungen ein neues Klinikum entstehen, das laut Brütting weit billiger wäre, als ein Neubau auf der grünen Wiese. Zu konkreten Kosten seines Vorschlag äußerte sich der Aalener OB allerdings nicht. Mit Blick auf ein wahrscheinlich geringeres Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren müsse man verstärkt auf vorhandene Infrastruktur zurückgreifen, argumentiert Brütting.

Aalener OB fordert in Haushaltsrede mehr Mitspracherecht bei Klinikdebatte

Der Aalener Oberbürgermeister hatte sich bereits in seiner Haushaltsrede vergangene Woche im Aalener Gemeinderat zur Klinikstruktur geäußert. Er forderte, die Standortgemeinden stärker in die Debatte miteinzubeziehen, also Aalen, Ellwangen und Mutlangen. Nach einem Beschluss des Kreistags soll es künftig im Ostalbkreis keine drei Kliniken mehr geben. Allerdings ist noch offen, wie die Kliniklandschaft in Zukunft aussehen soll. Das neue Klinikkonzept des Ostalbkreises soll in zehn Jahren stehen. Zu den wichtigsten Punkten gehören Erreichbarkeit und ein ausgeglichenes Betriebsergebnis. Im Jahr 2022 wird an den Kliniken Ostalbk ein Defizit von rund 25 Millionen Euro erwartet.