Wo Singles nach Partnerschaften suchen, sucht die Stadt Heidenheim ab dem Valentinstag Bewerber für ihre Ausbildungs- und Studienberufe. Sie hat jetzt ein Profil auf einer Dating-Plattform.

Um mehr Bewerber für Ausbildungs- und Studienberufe zu bekommen, hat die Stadt Heidenheim die Kampagne "Aus Liebe zum Job" gestartet. Laut einer Mitteilung hat die Stadt nun ein Profil auf einer Dating-Plattform, über die sich künftig Bewerber und ausbildende Unternehmen kennenlernen können, hieß es.

Dating-Portal - Lust auf einen Beruf?

Ob Erzieher, Gärtnerin, Kfz-Mechatroniker: Die Stadt Heidenheim bildet in zwanzig Berufen aus. Derzeit gibt es viele unbesetzte Ausbildungsstellen. Seit Jahren gehe die Zahl der eingegangenen Bewerbungen stark zurück, sowohl bei der Stadt Heidenheim als auch bei anderen öffentlichen Institutionen, hieß es. Mit der neuen Marketing-Kampagne könnte sich dieses ändern, hoffen die Verantwortlichen.

Gezielt Berufe bewerben

Die Stadtverwaltung wolle mit der Kampagne gezielt junge Menschen ansprechen, die Dating-Plattformen kennen und nutzen, damit bestenfalls "Matches" zu Bewerbungen führen und sich beide Seiten persönlich kennenlernen können. Auch Berufe, über die wenig bekannt ist, wolle man so besser bewerben. "Die Arbeit in einer Stadtverwaltung wird völlig zu Unrecht als wenig attraktiv gesehen - genau das wollen wir besonders in der Vorstellung junger Menschen ändern", sagt Julia Habla, Social Media-Managerin der Stadt.

So funktioniert die Bewerbung via Dating-Portal

Wer sich für eine Ausbildung interessiert, könne sich auf der neuen Dating-Plattform umschauen und Kontakt zu den Firmen aufnehmen. Verstehen sich beide Seiten gut, muss zunächst der gängige Bewerbungsprozess durchlaufen werden. Ein "Flirt" führe demnach also nicht automatisch zu einem Date fürs Bewerbungsgespräch, heißt es in der Mitteilung.

Die Städte Ulm und Heidenheim und auch die Volksbank Ulm-Biberach gehen bei der Suche nach Nachwuchs schon länger neue Wege: Auch auf TikTok wollen sie junge Menschen auf sich aufmerksam machen.