Auf der Rems- und Jagstbahn müssen Fahrgäste ab Mittwoch mehr Zeit einplanen. Grund sind nach Angaben der Deutschen Bahn Gleisbauarbeiten bei Schorndorf und Ellwangen.

Wegen Gleisbauarbeiten zwischen Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) und Ellwangen (Ostalbkreis) kommt es zu Einschränkungen auf der Rems- und Jagstbahn.

Wie die Deutsche Bahn weiter mitteilte, ist die Bahnstrecke Stuttgart-Crailsheim vom 22. März bis zum 16. April 2023 für den Fernverkehr voll gesperrt.

Bahnhalte im Ostalbkreis entfallen

Die Züge werden umgeleitet. Die Fernverkehrshalte in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen entfallen. Zwischen Aalen und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gibt es einen Bus-Ersatzverkehr mit Halt in Ellwangen. In Crailsheim besteht dann Anschluss an die Intercity-Züge von und nach Nürnberg.

Den Regionalverkehr auf der Strecke bedient der Betreiber Go-Ahead. Nach seinen Angaben entfallen wegen der Bauarbeiten auch die Interregio-Züge zwischen Stuttgart und Aalen. Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig über den Ersatzverkehr und längere Fahrzeiten zu informieren.