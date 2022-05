Streitigkeiten bei Corona-Demonstration

Bei Demonstration gegen Corona-Maßnahmen ist es am Freitagabend in Ulm zu lauten Streitigkeiten zwischen Teilnehmern und Beobachtern gekommen. Das hat Peter Langer, der Direktor der Europäischen Donauakademie dem SWR am Samstagmorgen bestätigt. "Ich habe gefragt, ob sie sich nicht schämen, dass sie Freiheit und Demokratie brüllen, während sie das machen können, weil es bei uns Freiheit und Demokratie gibt", schilderte Langer dem SWR. Daraufhin habe es einen lautstarken Streit gegeben. Langer war privat in der Stadt unterwegs, er musste seine Personalien angeben. Die Polizei hat bestätigt, dass es am Freitag bei den Versammlungen zu Beleidigungen kam, will sich aber nicht näher dazu äußern.