Heuneburg beendet Winterpause

Die Freilichtmuseen beenden ihre Winterpause und das heißt: Auch die Heuneburg im Landkreis Sigmaringen ist jetzt wieder für Besucher geöffnet. Andrea Schuster:

Niemand weiß, wann in der Menschheitsgeschichte das erste Lagerfeuer brannte. Sicher ist aber: Feuer war und ist ein lebenswichtiges Element und sicherte auch den Kelten in vorchristlicher Zeit das Überleben. Die Heuneburg zeigt das in dieser Saison in einer Ausstellung im Herrenhaus. „Brandheiß“ heißt sie, und gemacht hat sie ein Archäotechniker, der im Juni frühzeitliches Schmieden vorführt, im August einen Bronzekurs gibt und auch im September beim großen Keltenfest mit Feuer und Bronze zu sehen ist. Es gibt auch wieder Vorträge und Sonderführungen zur Geschichte der Heuneburg, die an Bedeutung gewinnt. Denn zusammen mit anderen Keltenorten steht die Ausgrabungsstätte seit Kurzem auf der deutschen Vorschlagsliste für das Unesco-Welterbe.