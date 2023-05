Der mit 5.000 Euro dotierte Hans Bausch Mediapreis geht an den Journalisten und Kommunikationsforscher Felix M. Simon. Er wurde für seinen Beitrag "Uneasy Bedfellows: AI in the News, Platform Companies and the Issue of Journalistic Autonomy" ausgezeichnet, der 2022 in der Fachzeitschrift "Digital Journalism" erschienen ist. Die Preisverleihung gab es am Mittwoch im SWR als Livestream zu sehen.