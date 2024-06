per Mail teilen

Splitter und Glasscherben vertreut im Sand - Sperrgebiet Spielplatz! Das Bauamt in Friesenheim muss nun neuen Sand ankarren. Das kostet Geld und viele Nerven. Unklar auch, wer überhaupt dahinter steckt.

In Friesenheim (Ortenaukreis) müssen gerade viele Kinder auf ihren Lieblingsspielplatz verzichten, denn der Spielplatz am Dorfgraben ist gerade Sperrgebiet. Teile von zerbrochenen Flaschen sind überall im Sand verteilt. Deshalb muss der gesamte Sand ausgebaggert und ersetzt werden. Das Ganze ist teuer und macht dem Bauhof viel Arbeit. Doch das Schlimmste ist, dass sich die Menschen im Ort fragen, ob da jemand mutwillig Kinder in Gefahr bringen wollte?