Freiburger Meinung zum DFB-Debakel: "Immer fehlt der Ginter"

Nach der Pleite gegen Österreich ist klar: Julian Nagelsmann muss wieder deutlich mehr auf Spieler des SC Freiburg bauen. Das zumindest finden die SWR-Redakteure und "Co-Bundestrainer" Owusu Künzel und Sebastian Bargon und Passanten in Freiburg.

Was für einen Schmarrn hat die DFB-Elf denn da am Dienstagabend wieder zusammengespielt? Nach der 0:2-Niederlage gegen das österreichische Nationalteam am Dienstagabend in Wien muss sich der DFB und vor allem Bundestrainer Julian Nagelsmann fragen: Woran hat es gelegen? Die deutsche Nationalmannschaft kassierte in Wien die sechste Niederlage im Jahr 2023. Und das ein halbes Jahr vor der Heim-EM. Wäre das mit dem ein oder anderen SC Freiburg-Spieler zu verhindern gewesen? Natürlich! Da sind sich alle "Co-Bundestrainerinnen" und "Co-Bundestrainer" in Freiburg einig. Denn: "Ohne Freiburg geht es nicht!" sagt auch eine Passantin in der Freiburger Innenstadt.

Mehr SC-Spieler in der DFB-Elf? Auf jeden Fall sagen die Freiburgerinnen und Freiburger im SWR-Programm:

Der österreichische Fußballverband macht es vor: zwei Spieler des SC Freiburg auf dem Platz

"Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass Lienhart und der Gregerl in der Mannschaft waren. Es zeigt auch die Position, die der SC sich bundesweit und in Europa erarbeitet hat", sagt ein anderer Passant. Denn gleich zwei SC-Kicker standen gestern im Kader der ÖFB-Auswahl: Philipp Lienhardt und Michael Gregoritsch. Auch wenn es, zugegeben bei Michael Gregoritsch nicht ganz so gut läuft, wie noch in der vergangenen Saison, hatte der Wahl-Freiburger gestern die eine oder andere Sternstunde auf dem Platz und war an beiden Toren der Österreicher mit einer Vorlage beteiligt. Auch der 27-jährige SC-Innenverteidiger Philipp Lienhardt machte gestern im Ernst-Happel-Stadion in Wien ein sehr ordentliches Spiel. Dass Deutschland keinen einzigen Treffer erzielen konnte, spricht auch für den SC-Verteidiger.

Freiburger monieren: "Immer fehlt der Ginter"

Um doch noch bis zur EM in die Erfolgsspur zu kommen, sollte Coach Nagelsmann einfach wieder mehr auf Freiburger Spieler setzen. Ganz vorne hier zu nennen: Matthias Ginter. Ginter ist einer der besten Verteidiger in der Bundesliga. Auch bei der deutschen Nationalmannschaft spielte er in den letzten Jahren immer eine wichtige Rolle. Daher verwundert es, dass sowohl der aktuelle, als auch der letzte Bundestrainer ihn nicht ins DFB-Aufgebot geholt haben. Auch in unserer Umfrage auf Freiburgs Straßen wird er von den Befragten in der Nationalmannschaft vermisst. "Kommt mir vor, als wenn man was gegen Freiburg hat. Immer fehlt der Ginter. Ist egal bei wem."

Ohne Freiburg geht´s nicht

Unser Fazit ist klar: Lieber Herr Nagelsmann, die DFB-Elf braucht deutlich mehr SC Freiburg im Team, um den Holzweg zu verlassen und schnell wieder auf die Siegerstraße abzubiegen! "Wir brauchen Teamspieler", fordert auch ein befragter Passant. Mit Matthias Ginter, Christian Günther, Merlin Röhl und Noah Weishaupt, um mal nur ein paar zu nennen, stehen hier im Breisgau einige wahre Teamspieler bereit.