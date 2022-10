Im Sommer 2023 wird es eine ICE-Direktverbindung von Hamburg nach Konstanz geben. Der Schnellzug hält auch in Südbaden.

Auf der Schwarzwaldbahn-Strecke - einer der schönsten Zugstrecken in der Region - werden von Ende Mai bis Mitte September 2023 an den Wochenenden auch ICEs fahren. Grund dafür seien Bauarbeiten auf anderen Strecken-Abschnitten, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Dadurch würden Züge frei, die an anderer Stelle eingesetzt werden könnten.

Nächster Halt, Villingen im Schwarzwald

Halten wird der ICE auf seiner Fahrt unter anderem in Villingen, Donaueschingen und St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Am Bodensee macht der ICE vor der Endstation in Konstanz auch in Singen und Radolfzell einen Stop.

Kurze ICEs auf der Schwarzwaldbahn

Die Schwarzwaldbahn-Strecke ist nicht nur für die 39 Tunnel bekannt, durch die man mit dem Zug fährt. Die Züge überwinden auf der Strecke auch 650 Höhenmeter.

SWR-Reporterin Samantha Happ berichtet im Radio über die ICE-Verbindung im kommenden Sommer.

Aus diesem Grund könne man auch nur besonders kurze ICEs einsetzen, hieß es von der Bahn. Die Fahrzeit werde dagegen nicht kürzer, auch das liege an den Tücken der Strecke. Zudem müsse sich die ICE-Direktverbindung an den Wochenenden dem regionalen Zugverkehr in dieser Zeit unterordnen.

Pilotprojekt für mehr ICEs auf der Schwarzwaldbahn-Strecke?

Ob es im Sommer 2024 wieder eine Direktverbindung von Hamburg nach Konstanz oder ICE-Verkehr auf der Strecke geben werde, könne man aktuell noch nichts sagen, sagte die Sprecherin weiter. Die Fahrpläne für die Zeit seien noch nicht erstellt.