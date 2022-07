Testfahrten zu Räderabrieb auf der Schwarzwaldbahn

Die Schwarzwaldbahn fährt wieder, aber ohne Passagiere. Um die Räderprobleme zu lösen, finden Testfahrten statt. Wie eine Bahn-Sprecherin sagte, soll die Doppelstockbahn am besonders kurvigen Teil zwischen Hornberg (Ortenaukreis) und St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) am Dienstag und Mittwoch insgesamt 18 Mal bergauf und bergab fahren. Danach soll geprüft werden, ob der Räderabrieb nach dem Schleifen der Schienen dort wieder normal ist. Mit Ergebnissen werde frühestens am Donnerstag gerechnet. Wegen des ungewöhnlich starken Räderabriebs auf der für rund 47 Millionen Euro frisch sanierten Strecke müssen Bahnreisende seit Ende Juni zwischen Hausach und St. Georgen in den Bus umsteigen. Das verlängert die Reisezeit erheblich.