So war das erste Wochenende der Südwest Messe

Rund 18.000 Menschen strömten am ersten Wochenende auf die Südwest Messe in Villingen-Schwenningen. Sie gilt als die zweitgrößte Verbrauchermesse in Baden-Württemberg.

Am Samstag wurde die Südwest Messe in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) eröffnet. Am ersten Tag kamen laut Veranstalter 7.000 Besucherinnen und Besucher. Insgesamt besuchten 18.000 Menschen an diesem sonnigen Wochenende die zweitgrößte Verbrauchermesse in Baden-Württemberg. Rund 18.000 Menschen besuchten am ersten Wochenende die Südwest Messe. SWR Bild in Detailansicht öffnen Etwa 500 Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Bei den Ständen gibt es verschiedene Produkte für beispielsweise Garten, Bauen, Wohnen, Haushalt und Mobilität. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Stimmung auf der Südwest Messe sei großartig und die rund 500 Aussteller mit dem Eröffnungsgeschäft fast durchweg zufrieden, heißt es von der Messeleitung. Dies zeigten nicht zuletzt auch die gut gefüllten Einkaufstaschen der Besucherinnen und Besucher. Insbesondere die jungen, sogenannten Start-Up Unternehmen, verzeichneten eine rege Nachfrage nach ihren Produkten, wie etwa hochwertige regionale Speiseöle. Auch das Interesse an den Landmaschinen sei am Wochenende sehr groß gewesen, heißt es. "Auf dieser Messe können Besucherinnen und Besucher Trends und Entwicklungen selbst erfahren und sehen, was alles möglich ist." Neue Ideen aus der Heimat Bei der Südwest Messe erlebe man neue Impulse, Konzepte und Innovationen, sagt Oberbürgermeister Jürgen Roth. Die Südwest Messe spiegle unsere schöne Region mit ihrer innovativen Wirtschaftskraft und Lebensfreude wider, sagt Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg: "Hier sieht man, was unser Land ausmacht." Die Messe dauert noch bis zum 11. Juni. Rund 500 Aussteller präsentieren in 16 Hallen ihre Produkte und Dienstleistungen zu fast allen Lebensbereichen, wie Garten, Bauen, Energie und Mobilität.