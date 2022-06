per Mail teilen

An den vier Unikliniken im Land streiken ab Montag wieder die Psychologischen Psycho-Therapeuten und -Therapeutinnen in Ausbildung, kurz PiAs. In Freiburg hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bis einschließlich Freitag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Die PiAs fallen nicht unter den Tarifvertrag der Unikliniken Baden-Württembergs, kritisiert die Gewerkschaft. Für sie gelte ein stark reduzierter Tarifvertrag.