Am Donnerstagmorgen sind in der Opfingerstraße im Freiburger Westen zwei Straßenbahnen kollidiert. Eine Tram brach bei dem Unfall auseinander. Unter den Verletzten sind auch mehrere Kinder.

Zwei Straßenbahnen der Linien 3 und 5 sind am Donnerstagmorgen in Freiburg zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 8:35 Uhr an der Opfinger Straße zwischen Lindenwäldle und Besanconallee. Das gab die Polizei bekannt.

Eine der Straßenbahnen brach bei dem Unfall auseinander. Dabei wurde laut Polizei ein Mensch herausgeschleudert. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurden 13 Menschen verletzt. Unter den Verletzten sind auch Schulkinder. Vier von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Das gab das DRK bekannt.

Insgesamt 39 Schulkinder in beiden Straßenbahnen

Laut Polizei befanden sich in den beiden Straßenbahnen insgesamt 39 Schulkinder. Für die medizinische Erstversorgung der Kinder wurde ein leerer Linienbus gechartert. Im Anschluss wurden die Kinder an ihre jeweiligen Schulen gebracht und an ihre Eltern übergeben.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun ermittelt. Dabei werden die Fahrzeugdaten und die Daten der Weichen und Signalanlage überprüft. Möglich sei laut Freiburger Verkehrs AG, dass ein Straßenbahnfahrer ein Weichensperrsignal überfahren habe.

"Es sieht aber danach aus, als ob es zu einer Fehlfahrt auf einer Weiche gekommen ist."

Zwei Straßenbahnen sind am Donnerstagmorgen in Freiburg-Weingarten kollidiert. SWR

Straßenbahnverkehr läuft wieder

An den Bergungsarbeiten waren der Rettungsdienst, die Polizei, die Feuerwehr und Techniker der VAG Freiburg beteiligt. Durch den Unfall war die Straßenbahnstrecke vormittags blockiert. Seit dem Mittag ist die Strecke wieder freigegeben.