DFB-Pokalspiel gegen Leipzig: SC-Frauen geben Streichs Team Tipps

Sie haben geschafft, wovon die SC-Männer noch träumen: In Leipzig hat sich das SC-Frauenteam ins Pokalfinale geschossen. Dem SWR haben sie ihre Tipps für das Team der Männer verraten.

Am Dienstagabend, ab 20:45 Uhr (live im ZDF) werden auch die SC-Frauen die Mannschaft von Christian Streich im ausverkauften Europa Park-Stadion lautstark anfeuern, so Mittelfeldspielerin Janina Minge. SC-Freiburg Kollegin Samanta Steuerwald ist optimistisch, dass die Männer wie im Vorjahr das Endspiel in Berlin erreichen.

"Die haben Bayern rausgehauen, warum nicht auch Leipzig ?"

Entscheidung der Frauen erst in der Nachspielzeit

Bei den Damen des SC fiel die Entscheidung ganz am Ende, in der Schlussminute der Nachspielzeit. Hasret Kayikci tauchte in der siebten Minute der Nachspielzeit frei vor dem Leipziger Tor auf und überwand die Torhüterin. Im Pokalfinale in Köln warten auf Freiburg nun die Titelverteidigerinnen aus Wolfsburg.

Streich will von Endspiel noch nichts wissen

Auch SC-Trainer Christian Streich will von einem möglichen Endspiel noch nichts wissen. Erstmal fiebert er dem Duell gegen Leipzig entgegen. Man freue sich auf das Spiel. Für das Team ginge es vor allem darum, eine gute Balance zu finden: Man müsse hochmotiviert in die Zweikämpfe gehen, bräuchte aber auch Ruhe, so SC-Coach Christian Streich am Montag bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalhalbfinale gegen RB Leipzig.

Christian Streich und SC-Pressesprecher Sascha Glunk bei der Pressekonferenz vor dem Pokalhalbfinale gegen RB Leipzig. SWR Sebastian Bargon

"Ich liebe den Pokal. Pokal ist Fußball pur. So soll Fußball sein."

SWR-Reporter Sebastian Bargon berichtet vor dem Halbfinale der SC-Männer im DFB-Pokal: