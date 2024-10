Rechtsanwältin vom Badischen Mieterring zu Schädlingsbefall in Wohnungen

Wer zu Semesterbeginn in Freiburg auf Zimmersuche ist, findet kaum Angebote, kämpft mit astronomischen Mieten und großer Konkurrenz. Ein Student hat uns jetzt berichtet, er habe zwar endlich ein WG-Zimmer in Traumlage gefunden, aber dann in der ersten Nacht gleich Ratten im Zimmer gehabt. Hilfe, was macht man da? Welche Rechte und Pflichten haben Mieter und Vermieter in so einem Fall? Rechtsanwältin Olga Sofia Eschwe vom Badischen Mieterring klärt auf. Das war ein Thema in unserem Wochenrückblick in der Region Freiburg.