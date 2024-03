per Mail teilen

Bei einer Festnahme in Waldshut-Tiengen ist ein Polizist verletzt worden. Mit einem Klappmesser fügte ein Mann dem Beamten einen Stich im Gesicht zu.

Eine Festnahme in einer Nachbargemeinde von Waldshut-Tiengen ist am Donnerstagmorgen eskaliert. Ein 27-jähriger Mann versuchte dabei nach Polizeiangaben über die Terrasse seiner Wohnung zu fliehen. Als die Beamten ihn davon abhalten wollen, griff er einen Polizisten mit einem Messer an, das er hinter seinem Rücken versteckt gehalten hatte.

Angriff mit einem 13 Zentimeter langen Messer

Laut Polizei war die Tatwaffe ein Klappmesser mit einer 13 Zentimeter langen Klinge. Trotz des Angriffs konnten die Beamten den Mann überwältigen. Dabei sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem der Angreifer durch eine Glasscheibe mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sei. Er wurde dabei schwer verletzt wie die Polizei meldete. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat Haftbefehl beantragt.