Nach einem Unfall an einem Bahnübergang in Hornberg im Ortenaukreis schwebt ein Bauarbeiter in Lebensgefahr. Ein Bagger hatte dort vergangene Nacht die Oberleitung der Schwarzwaldbahn berührt und eine Kurzschluss ausgelöst. Laut Polizei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Christine Veenstra: