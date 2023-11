Jeder kennt den Ton von Martinshörnern: Feuerwehr-, Krankenwagen und auch Polizeiautos signalisieren so, dass sie im Einsatz sind. Doch Martinshörner klingen nicht immer gleich, manchmal sind sie auch so verstimmt, dass sie in Reparatur müssen – und dann kommen sie zu Wolfgang Sütterlin in Mauchen, einem Ortsteil im südbadischen Schliengen.