Zuerst verletzte er sich mit einem Messer selbst, dann bedrohte er die Polizei. So wollte sich ein 20-Jähriger gegen seine geplante Abschiebung wehren. Die Polizei setzte Pfefferspray und eine Schusswaffe ein.

In einer Offenburger Unterkunft für geflüchtete Menschen hat es am Donnerstagmorgen einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Ein 20-Jähriger hatte sich gegen seine geplante Abschiebung gewehrt. Nach Angaben der Polizei soll der junge Mann die Beamten mit einem Messer angegriffen haben. Zuvor soll er sich mit dem Messer selbst am Arm verletzt haben.

Polizei setzt Pfefferspray und Schusswaffe ein

Nachdem die Polizisten erfolglos versucht haben sollen, sich mit Pfefferspray gegen den Mann zu wehren, sei eine Schusswaffe eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei dabei niemand. Der 20-Jährige sei daraufhin aber weggelaufen. Kurze Zeit später sei er in einem angrenzenden Wohngebiet widerstandslos festgenommen worden, heißt es. Dabei waren mehrere Streifenwagen im Einsatz. Nach ärztlicher Versorgung sei der junge Mann derzeit in polizeilichem Gewahrsam, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.