Feuerwehr rettet zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Offenburg

per Mail teilen

Bei einem Wohnungsbrand am Mittwochmorgen in Offenburg konnten zwei Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet werden. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

Am Mittwochmorgen hat es in einem Wohnhaus in Offenburg (Ortenaukreis) gebrannt. Zwei Menschen mussten aus dem Mehrfamilienhaus geholt werden. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Die Wohnung im dritten Obergeschoss war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer.

Bewohner des Mehrfamilienhauses riefen um Hilfe

Die Offenburger Feuerwehr war gegen 8:20 Uhr alarmiert worden. Zu diesem Zeitpunkt loderten Flammen aus der Wohnung, dunkler Rauch stieg auf. "Zwei Personen standen an den Fenstern und riefen um Hilfe", berichtete Feuerwehrkommandant Peter Schwinn dem SWR. Sie konnten über das Treppenhaus gerettet werden. Um sie dort vor dem Rauch zu schützen, bekamen sie sogenannte Brandfluchthauben aufgesetzt. Ein Feuerwehrmann zog sich allerdings eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Mehrere Katzen wurden ebenfalls gerettet.

Bei einem Brand in einem Offenburger Mehrfamilienhaus konnten zwei Menschen gerettet werden. SWR Ulf Seefeldt

Mehrere Wohnungen können nicht mehr genutzt werden

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Einsatzort per Drohne mit einer Wärmebildkamera erkundet. Mehrere Wohnungen in dem Haus können nicht mehr bewohnt werden. Die betroffenen Menschen sind bei Bekannten untergekommen oder die Stadt hat ihnen andere Wohnungen zur Verfügung gestellt. Vor Ort waren 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten.