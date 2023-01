per Mail teilen

Nach schweren Ausschreitungen auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung LEA in Freiburg haben Staatsanwaltschaft, Polizei und Regierungspräsidium Konsequenzen gezogen. Man hat eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Die Gewalt in einer solchen Einrichtung sei nicht hinnehmbar, so Heike Spannagel vom Regierungspräsidium Freiburg. Die Präsenz von Sicherheitspersonal wurde aufgestockt, auch die Polizei ist vor Ort eingesetzt.