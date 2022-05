Kinzigtalbahn ab Samstag gesperrt

32 Kilometer Gleise und 50.000 Schwellen werden modernisiert sowie 45.000 Tonnen Schotter bewegt. Die Bahn saniert die Kinzigtalbahn. Dafür wird die Strecke ab Samstag gesperrt.

Seit Mitte Mai laufen die Sanierungsarbeiten an der Kinzigtalbahn schon. Ab Samstag, dem 4. Juni, muss laut Deutscher Bahn jetzt aber ein Teil der Strecke gesperrt werden: Bis zum 8. Oktober fahren keine Züge zwischen Hausach (Ortenaukreis) und Freudenstadt. Reisende müssen auf Busse umsteigen. Die Deutsche Bahn empfiehlt den Fahrgästen, sich zum Beispiel im Internet oder in der Bahn-App über die aktuelle Lage zu informieren.

Eine der größten Baumaßnahmen im Land

Der Konzern investiert rund 35 Millionen Euro in die Modernisierung der Kinzigtalbahn. Damit sei es eine der größten Baumaßnahmen im Land. Es geht um etwa 32 Kilometer Gleise, rund 50.000 Schwellen und 45.000 Tonnen Schotter. Mehrere Brücken, Bahnübergänge und die Bahnhöfe Hausach und Halbmeil werden saniert.

Die an der Strecke wohnenden Tiere, wie Eidechsen und Kreuzotter, sollen geschützt werden: Umweltfachleute sammeln den Angaben nach bei Bedarf die Tiere ein und siedeln sie in passende Quartiere um. Ist die Sanierung abgeschlossen, sollen die Tiere wieder zurückgebracht werden.

Das soll an Kinzigtalbahn saniert werden

Start der Sanierungsarbeiten ist am 9. Mai der Bahnhof in Hausach (Ortenaukreis) gewesen. Bis Mitte Juni sollen dort zwei Bahnhofsgleise und sechs Weichen erneuert werden. Von Ende Mai bis Mitte August ist der Bahnhof Halbmeil dran: Die Bahn will den Bahnsteig erneuen und auf eine zu den Zügen passende Höhe anheben. So soll ein stufenfreier Einstieg ermöglicht werden. Ab Samstag, dem 4. Juni, starten die Arbeiten an der Gleisanlage. Die Bahn tauscht beispielsweise zwischen Wolfach und Schiltach Schienen, Schwellen und Schotter.