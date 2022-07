IHK Hochrhein-Bodensee: Zu wenig Kundschaft aus der Schweiz

Inflation in der Schweiz

Auch in der Schweiz ist die Inflation gerade in der Diskussion. Dort lag sie im Juni bei 3,4 Prozent. Das ist zwar deutlich niedriger als aktuell in Deutschland, liegt laut Wirtschaftsexperten daran, dass der Franken so stark ist. Für kommendes Jahr sagt das unabhängige Basler Wirtschaftsinstitut BAK Economics eine Inflationsrate von durchschnittlich einem Prozent voraus.