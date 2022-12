Zwei Frauen an die Spitze der IG Metall Offenburg gewählt

Zwei Frauen stehen jetzt an der Spitze der IG Metall Offenburg: die beiden 37-jährigen Maja Reusch und Katrin Mayer.

Seit Anfang Dezember sind sie gemeinsam im Amt: zwei Frauen an der Spitze der IG Metall Offenburg. Die beiden 37-jährigen Maja Reusch und Katrin Mayer sind jetzt die erste und die zweite Bevollmächtigte. Die Delegierten haben die beiden mit über 90 Prozent der Stimmen gewählt. Die zwei Frauen verstehen sich als gleichberechtigt. Beide arbeiten Vollzeit.

Unterschiedliche Lebensläufe

Maja Reusch und Katrin Mayer haben unterschiedliche Lebensläufe: Katrin Mayer aus dem bayerischen Amberg war bei der Gewerkschaft bereits Jugendvertreterin. Sie war freigestellte Betriebsrätin und auch Referentin eines Betriebsrates. Maja Reusch, Mutter von zwei Kindern aus dem Schwäbischen, ist Diplom-Sozialwirtin und hat vor ihrer Gewerkschaftszeit als Assistentin einer Geschäftsführung gearbeitet. Nun haben ihre Wege sie in Offenburg zusammengeführt.

IG Metall Offenburg betreut 13.500 Mitglieder

Um rund 80 Betriebe zwischen Bühl, Herbolzheim und Schiltach kümmern sich die beiden Gewerkschafterinnen mir ihrem achtköpfigen Team. Zu 25 Unternehmen pflegen sie dabei einen engen Kontakt. Das heißt, sie sind fast jeden Tag irgendwo vor Ort. Es gibt aber auch Firmen, mit denen haben sie gar nichts zu tun. Ihre Hauptaufgaben sehen sie darin, neue Mitglieder zu gewinnen und eng mit den Betriebsräten zusammenzuarbeiten. Es gehe darum, optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die gebe es oft. Es gebe aber auch Betriebe mit viel Leih-Arbeit und Werkverträgen. Zur IG Metall Offenburg gehören 13.500 Mitglieder.

Bisheriger Bevollmächtigter wegen Regelverstoßes fristlos gekündigt

Dem bisherigen Offenburger Bevollmächtigten hatte die IG Metall im August fristlos gekündigt. Er hatte ein Privat-Auto geleast und dabei den Rabatt der IG Metall in Höhe von zehn Prozent in Anspruch genommen. Der IG Metall sei zwar finanziell kein Schaden entstanden, der frühere Bevollmächtigte habe aber die Regeln nicht eingehalten, so die IG Metall. Hätte er beispielsweise einen Unfall verursacht, hätte es Probleme gegeben. Diese fristlose Kündigung war rechtmäßig. Der 53-jährige ist vor dem Arbeitsgericht Offenburg mit einer Klage gescheitert. Der frühere Bevollmächtigte will das Urteil laut Presseberichten aber nicht akzeptieren. Möglicherweise landet der Fall dann vor dem Landes-Arbeitsgericht in Freiburg. Der 53-jährige stand seit 2009 an der Spitze der IG Metall in Offenburg.