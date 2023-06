Erneut Hindernisse auf Rheintalbahn-Strecke

Beim jüngsten Fall lagen in Höhe Offenburg-Windschläg am Morgen die Schottersteine auf der Strecke, ebenso ein Kabel, über das bestimmte Funktionen im Bahnverkehr gesteuert wurde. Gegen Viertel nach fünf überfuhr laut Polizei ein Zug diese Hindernisse und löste eine Signalstörung aus. Die Strecke musste für zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Zugverspätungen. Erst am Montag hatten Unbekannte in Offenburg vier Autoräder von einer Brücke auf die Gleise der Rheintalbahn geworfen. Rund 40 Kilometer nördlich, bei Sinzheim lag am selben Tag eine Betonplatte auf den Gleisen. Sie wurde von einem Güterzug überfahren, die Lok beschädigt. In allen Fällen ermittelt die Bundespolizei. Auch Überwachungsvideos werden ausgewertet.