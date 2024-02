Jahrelang kämpft der neunjährige Maro aus der Ortenau gegen Blutkrebs an. Ohne Heilung. Dann ein Hoffnungsschimmer: Eine neue Therapie der Uniklinik Freiburg holt Maro zurück ins Leben.

In Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 2.200 Kinder und Jugendliche an Krebs. Der Internationale Kinderkrebstag erinnert an die jungen Betroffenen und ihre Angehörigen. Einer von ihnen ist Maro, ein neunjähriger Junge, der Leukämie hatte. Dank einer innovativen Therapie an der Uniklinik Freiburg kann er nun wieder das Leben genießen.

Nach jahrelanger Krankheit: CAR-T-Zell-Therapie hilft endlich

Im Alter von vier Jahren wird bei dem kleinen Jungen Maro aus der Ortenau Blutkrebs festgestellt. Jahrelang behandeln ihn Ärztinnen und Ärzte der Uniklinik in Freiburg. Sie lassen nichts unversucht: Chemotherapie, Antikörpertherapie und eine Stammzelltransplantation. Aber heilen können sie ihn nicht.

Als die erhoffte Heilung durch die Stammzellspende ausbleibt, scheint es keine weiteren standardisierten Behandlungsoptionen mehr zu geben. Doch dann eröffnet sich ein neuer Weg: die CAR-T-Zell-Therapie, eine innovative Behandlungsmethode an der Uniklinik Freiburg.

Wie funktioniert die CAR-T-Zell-Therapie? Bei dieser Immuntherapie wird das körpereigene Immunsystem für den Kampf gegen Krebs gestärkt. Sie kann bei bestimmten Blut- und Lymphdrüsenkrebserkrankungen eingesetzt werden. Dafür wird den Patientinnen und Patienten Immunzellen, sogenannte T-Lymphozythen, entnommen. Diese Zellen werden dann künstlich verändert, sodass sie die Krebszellen vernichten können. Nach dieser Transformation werden die Zellen dem Körper durch eine Infusion zurückgegeben.

Zurück im Leben: Maro spielt Eishockey

Vor etwa zwei Jahren ist Maro einer der ersten Patienten an der Uniklinik Freiburg, der diese Immuntherapie erhält. Sie schlägt sofort an. Seit einem Jahr ist der Junge gesund und ohne Krebszellen im Körper. Bald feiert er seinen zehnten Geburtstag.

Er geht gerne in die Natur und nimmt das Leben nach der Krankheit sehr bewusst war, so wie die ganze Familie.

Maro geht wieder zur Schule und spielt in seiner Freizeit begeistert Eishockey. Krankenhausbesuche sind nur noch für Kontrolltermine nötig. Nach einer langen Zeit der Krankheit und Sorgen kehrt bei Familie Sester langsam wieder ein Alltag ein, der für andere Kinder selbstverständlich ist.