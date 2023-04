Entdeckungstour: Straßburger Hafen

per Mail teilen

Mit einem Umschlag von 11 Millionen Tonnen hat Straßburg den zweitgrößten Rheinhafen. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und für die Ausflügler eine spannende Entdeckung.

Für die erste Hafenrundfahrt in Straßburg hatten sich rund 100 Fahrgäste angemeldet. Eine Jungfernfahrt, bei der man in zwei Stunden viel über die lange Geschichte des Hafens der Europastadt erfahren kann.

"Einen großen Schritt machte der Hafen 1969: Damals hat man im Südterminal die ersten Kräne gebaut, mit denen die Verladung von Containern möglich wurde."

Straßburg, so erfährt man, hatte schon immer einen Hafen. Zuerst einen reinen Binnenhafen, der dem Handel in der Stadt diente, dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wurde der Hafen mit dem Rhein verbunden.

Ob Beton, Getreide, Müllrecycling oder Kartonage-Produktion, die Vielfalt der Betriebe in und entlang des Hafens hat die Touristen beeindruckt.

"Wir sind sehr zufrieden, weil wir die Chance haben, Dinge zu entdecken, die man nur in Straßburg hat. Ich finde das wunderbar!"

Auch die Größe des Hafens hat die Ausflügler erstaunt und auch der Tourguide aus Straßburg zeigt sich sehr zufrieden mit der ersten Bootstour.

"Die Herausforderung besteht darin etwas attraktiv zu machen, was nicht unbedingt glamourös ist. Es ist spannend, aber man hat nicht sofort den Zugang dazu."

Mit einem Umschlag von 11 Millionen Tonnen hat Straßburg den zweitgrößten Rheinhafen. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Auf der Rückfahrt zeigt sich, dass der Hafen auch mit modernen Gebäuden punkten kann.