Ein Jahr Ukrainehilfe Caritas und Caritas international

Ein Jahr ist es nun schon her, dass russische Truppen in der Ukraine einmarschiert sind. Der Angriffskrieg, von Wladimir Putin als militärische Spezialoperation mit schneller Unterwerfung geplant, dauert nun schon zwölf Monate, ein Ende nicht absehbar. Die Ukraine verteidigt sich dank westlicher Militärhilfe und Russland will seine Niederlage nicht akzeptieren. Im Land selbst ist die Not kaum in Worte zu fassen und hat eine enorme Fluchtbewegung ausgelöst. Viel Arbeit für das Freiburger Hilfswerk Caritas international sowie für den Deutschen Caritasverband. Beide Organisationen haben heute Bilanz gezogen.