Villingen-Schwenningen: Drei Tote in Haus entdeckt

In einem Haus in Villingen-Schwenningen macht ein Mann beim Nachhausekommen einen grausamen Fund. Sein Bruder und seine Eltern sind tot.

In einem Einfamilienhaus in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind am Freitag drei Menschen tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, habe ein 27-Jähriger seinen 32-jährigen Bruder und seine 57 und 62 Jahre alten Eltern leblos im Haus vorgefunden. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen.

Polizei findet Messer - Tote mit Stichverletzungen

Bei den drei Toten habe man Stichverletzungen vorgefunden, bei dem 32-Jährigen ein Messer. Dieses sei vermutlich die Tatwaffe, so die Beamten weiter. Erste Anhaltspunkte würden nahe legen, dass der Sohn zunächst seine Eltern und dann sich selbst tötete.

Die Spurensicherung war bis zum späten Abend im Einsatz, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere ein mögliches Motiv steht im Fokus der Beamten.