Bei einem Brand in Lahr sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Viele Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.

In Lahr (Ortenaukreis) hat es am frühen Sonntagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war in einem Einfamilienhaus aus bislang ungeklärten Gründen Feuer ausgebrochen. Nachbarn hatten den Rauch gesehen und versucht, die betagten Bewohner aus dem Haus zu retten, mussten den Versuch aber abbrechen, um sich nicht selbst zu gefährden. Die Polizei konnte auf dem Balkon des Hauses zwei schwer verletzte Personen entdecken. Diese wurden von der Feuerwehr gerettet.

Die Verletzten wurden mit zwei Rettungshubschraubern in Spezialkliniken gebracht. Knapp zwei Stunden nach Einsatzbeginn meldete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.