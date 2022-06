Feuer bei Firma in Heitersheim - keine Verletzten

In Heitersheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat es am Donnerstagnachmittag in einem Industriebetrieb gebrannt. Der Rauch war weithin sichtbar.

Das Feuer ist bei einer Firma im Gewerbegebiet ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge, hatte eine Photovoltaikanlage Feuer gefangen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Feuerwehrleute aus Heitersheim, Müllheim und der Umgebung waren im Einsatz. Die Bewohner in den umliegenden Häusern wurden vorsorglich gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 50.000 Euro beziffert.