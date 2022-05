Auto überschlägt sich auf A5 mehrfach - vier Verletzte

Ein Mann ist bei Mäharbeiten in Böttingen (Kreis Tuttlingen) tödlich verunglückt. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, war der 84-Jährige am Freitagnachmittag mit einem Aufsitzrasenmäher unterwegs. Als er den Auffangbehälter des Fahrzeugs an einem Abhang leeren wollte, rollte das Fahrzeug rückwärts den Hang hinunter und überschlug sich. Dabei geriet der 84-Jährige unter den Rasenmäher und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag ert später seinen schweren Verletzungen. mehr...