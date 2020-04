Mehr als Bächle und Münster: Aber was macht die Stadt Freiburg so besonders? Dieser Frage geht die 90-minütige Dokumentation "Faszination Freiburg - Von den Zähringern zur Green City" nach.

Das Stadtporträt heißt "Faszination Freiburg - Von den Zähringern zur Green City". Tamara Spitzing ist die Autorin und hat bei SWR4 Südbaden im Regionalmagazin mit Moderatorin Marion Eiche über die umfangreiche Dokumentation gesprochen (das ganze Interview zum Nachhören im Audio). Was macht diese Stadt aus? "Hier weht ein unglaublich liberaler Geist, von Anfang an, finde ich. Auch in der ganzen Geschichte ist die Stadt vom Bürgersinn geprägt", sagt Spitzing. Und weiter: "Die Freiburger haben sich nie irgendwelchen Obrigkeiten und Fürsten oder auch dem Klerus nicht wirklich unterworfen. Die hatten immer ihren eigenen Kopf, und das ist bis heute so."

Interview über den Freiburg-Film

Sendetermin

