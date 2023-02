Schwarzwaldbahn: 22-Jähriger von Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt

per Mail teilen

Ein 22-Jähriger ist Samstagabend bei einem Zugunfall in der Ortenau lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Regionalzug den stark Betrunkenen erfasst.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei kam der 22-Jährige vermutlich von einer Fastnachtsveranstaltung in Biberach, als er von dem Zug erfasst wurde. Wie ein Sprecher der ermittelnden Bundespolizei dem SWR sagte, hatte der 22-Jährige mehr als 3,5 Promille Alkohol im Blut. Er sei kostümiert auf der zweigleisigen Strecke der Schwarzwaldbahn zwischen Biberach und Gengenbach (Ortenaukreis) unterwegs gewesen und zwischen den beiden Gleisen gelaufen.

Schnellbremsung kann Unglück nicht verhindern

Der Lokführer, der mit einem Regionalzug aus Biberach kam, habe zwar sofort gebremst, den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern können, so die ermittelnde Bundespolizei. Wie sie mitteilt, erlitt der 22-Jährige lebensgefährliche Verletzungen, er wurde vor Ort notärztlich behandelt und dann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Am Sonntag schwebte er laut Polizei weiter in Lebensgefahr. Die Schwarzwaldbahn war wegen des Rettungseinsatzes bis fast 1 Uhr nachts gesperrt worden, es kam zu Zugverspätungen.