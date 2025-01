Im Rems-Murr-Kreis wurde eine Person bei einem Streit tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Streit in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) wurde eine Person am Samstagabend tödlich verletzt. Das berichtet die zuständige Polizei Aalen am Sonntagmorgen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Gegen 19:20 Uhr sollen zwei Bekannte in Streit geraten sein. Sie sollen sich gegenseitig geschlagen haben. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt.

Polizei zurückhaltend mit Details zu Streit in Weissach im Tal

Die Polizei ermittelt nun, was genau passiert ist. Aus ermittlungstaktischen Gründen äußerte sich die Behörde deshalb auch nicht zu weiteren Details wie Alter oder Geschlecht der beteiligten Personen oder wer die Polizei informierte.