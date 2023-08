In Marbach am Neckar ist bei einem Brand am Sonntag eine 28-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, wurde ihr Ehemann festgenommen.

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist am Sonntagmorgen nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus eine 28-jährige tote Frau gefunden worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, besteht der Verdacht, dass der 28-jährige Ehemann seine Frau getötet hat. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und der Brandstiftung einen Haftbefehl. Feuer in Mehrfamilienhaus: 40 Menschen evakuiert Im Keller des Mehrfamilienhauses hatte das Feuer einen Sicherungskasten beschädigt, sodass es zu einem Stromausfall im Gebäude kam. 40 Bewohnerinnen und Bewohner mussten von Polizei und Feuerwehr evakuiert werden, von ihnen wurde niemand verletzt. Die verstorbene 28-Jährige wurde von den Einsatzkräften im verrauchten Keller des Hauses gefunden. Tote Frau war Mitglied der Feuerwehr Marbach Wie die Polizei mitteilte, sei die tote Frau selbst Mitglied bei der Feuerwehr Marbach gewesen. Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost äußerte sich dem SWR gegenüber bestürzt über den Tod der jungen Frau aus seiner Gemeinde.