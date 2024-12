Die Polizei hat einen 40-Jährigen festgenommen, der für den gewaltsamen Tod eines 62-jährigen Mannes in Kirchheim verantwortlich sein soll. Die Männer sollen sich gekannt haben.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 62-jährigen Mannes in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag mitteilte, sei ein 40-jähriger Bekannter des Getöteten noch am Donnerstag festgenommen worden. Fahndungskräfte hätten ihn in seiner Wohnung angetroffen. Er wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Tötungsdelikt Kirchheim/Teck: Opfer und Tatverdächtiger sollen sich gekannt haben

Wie die Polizei mitteilte, soll es zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen sein. Dabei soll der Jüngere den Älteren tödlich verletzt haben. Eine Obduktion hatte bereits bestätigt, dass der 62-Jährige gewaltsam zu Tode kam. Der 40-Jährige steht jetzt unter dem dringenden Tatverdacht des Totschlags.

Hintergründe des Streits werden ermittelt

Die Hintergründe des Streits zwischen den beiden Männern werden derzeit ermittelt, so die Polizei. Die Rekonstruktion des Tatgeschehens dauere an.

Die Polizei hatte den Mann am Mittwoch tot in seiner Wohnung gefunden. Verwandte hatten sich bei der Polizei gemeldet, da sie den 62-Jährigen nicht mehr erreichen konnten.