Brand in Backnang: Ursache war wohl Staubsauger-Akku

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Backnang sind vier Menschen leicht verletzt worden. Behörden vermuten, dass ein Staubsauger-Akku in einer Kellerwohnung explodiert ist.

Ein Staubsager-Akku hat wohl zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in Backnang (Rems-Murr-Kreis) geführt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei am Dienstagabend vier Menschen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie bei dem Vorfall in Sicherheit. Brandursache noch nicht definitiv geklärt Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner. Das Feuer war laut Polizei in einer Kellerwohnung ausgebrochen. Dadurch entstanden dichte Rauchschwaden, die aus dem Hauseingang drangen. Batterien in elektrischen Geräten Wann ein Akku brennen oder explodieren kann Von Fällen von Akkubränden in PCs, Smartphones, E-Bikes oder E-Zigaretten hört man immer wieder. Selbst eine falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterie kann brandgefährlich werden. 20:15 Uhr Marktcheck SWR Fernsehen Fachleute untersuchen Staubsauger-Akku Ob tatsächlich der Staubsauger-Akku die Ursache des Feuers war, muss nun ein Gutachten klären. Das Wohnhaus sei vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300.000 Euro.