Etwa 400 Autoreifen sind am Wochenende in der Feldmark bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gefunden worden, hunderte auch in einem Waldstück in Stuttgart-Mühlhausen.

In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) wurden am Wochenende rund 400 Autoreifen am Ende eines Feldweges entdeckt - zwei große Haufen bildeten die Reifen mitten in der Feldmark. Einige der Reifen waren neu Laut Polizei hat hier wohl jemand seinen gewerblichen Müll entsorgt. Die meisten der Autoreifen seien abgefahren, aber etliche wären fabrikneu, sogar noch mit Etikett versehen. Noch hat die Polizei keine Anhaltspunkte, wer die Reifen hier abgeladen haben könnte. Ein Unternehmen, das sie nun wegbringen soll, sei bereits beauftragt worden. Auch in Stuttgart-Mühlhausen hunderte Reifen entsorgt Auch in Stuttgart-Mühlhausen sind offenbar in einem Waldstück geschätzt hunderte Autoreifen entsorgt worden. Anwohnerinnen und Anwohner fanden am Freitag drei Berge und meldeten sie der Polizei. Ob ein Zusammenhang besteht, werde derzeit geprüft, hieß es auf Anfrage. Keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit Das Ganze ist übrigens keine Straftat - illegal Müll abzuladen gilt als Ordnungswidrigkeit, sagte ein Polizeisprecher. Straftaten können mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe geahndet werden, abhängig davon, wie schwer die Straftat wiegt. Ordnungswidrigkeiten ziehen "nur" eine Geldstrafe nach sich - diese kann aber freilich auch sehr hoch ausfallen.