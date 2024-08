per Mail teilen

In baden-württembergischen Städten und Kreisen sind tausende Anträge auf die deutsche Staatsbürgerschaft unbearbeitet. Die Kommunalverbände fordern nun Entlastung.

Aktuell gibt es mindestens doppelt so viele Anträge auf Einbürgerung als zuvor, sagt der Städtetag Baden-Württemberg. Vor allem in den Großstädten dauern Verfahren bis zu zwei oder drei Jahre. Aber auch im Bodenseekreis sind rund 2.000 Einbürgerungsverfahren unbearbeitet. Die Behörde dort nimmt schon gar keine neuen Anträge mehr an. Der Städtetag fordert, dass das Land den Städten und Kreisen die Mehrkosten ersetzt. Außerdem bräuchten die Behörden mehr Personal.

Ampel will Einbürgerungen beschleunigen

Mit dem jüngst geänderten Staatsbürgerschaftsrecht sollen mehr Menschen zügiger einen deutschen Pass bekommen können. Nun kann schon eingebürgert werden, wer seit fünf Jahren in Deutschland lebt, statt bisher erst nach acht Jahren. Und zwar auch dann, wenn die Personen ihren bisherigen, ausländischen Pass behalten wollen. Dadurch interessieren sich nun mehr Menschen, die sich zuvor entscheiden mussten, für die deutsche Staatsbürgerschaft.

Das Innenministerium äußert sich dazu verhalten: Man wolle den Haushaltsberatungen nicht vorgreifen, hieß es auf SWR-Anfrage.