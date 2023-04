In Kornwestheim sind die BMX-Fahrer heute beim Baden-Württemberg-Cup in die Saison gestartet. Eine Rennserie, die vor allem für den Nachwuchs eine Chance ist, sich zu messen. Ein absoluter Profi war allerdings auch dabei. Der deutsche Vizemeister Kay Stindl ließ es sich nicht nehmen, in seiner Heimatstadt an den Start zu gehen.