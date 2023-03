Am Landgericht Mannheim hat der Prozess um die Amoktaten eines heute 37-jährigen Mannes begonnen. Laut Anklage hat er seinen Vater in Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) und zwei Radfahrer in Mannheim getötet. Das Gericht entscheidet nun, ob der Mann dauerhaft in eine Psychiatrie kommt.