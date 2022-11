Störung im Mobilfunk fast vollständig behoben

Tausende Mobilfunknutzer waren bundesweit von einer Störung im Handynetz betroffen. Die wurde nun großteils behoben. Der Notruf könnte teilweise aber noch eingeschränkt sein.

Die deutschlandweite Störung im Handynetz mehrerer Mobilfunkanbieter ist nach Angaben des Netzbetreibers Telefónica fast vollständig behoben. Das teilte das Unternehmen auf Twitter mit. In Baden-Württemberg war davon auch der Notruf betroffen. In der Warn-App "NINA" des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist eine entsprechende Warnung noch nicht aufgehoben, die Notrufnummern 110 und 112 könnten also teilweise weiterhin nicht per Handy erreichbar sein. Das Festnetz ist davon nicht betroffen.

Serverstörung offenbar Grund für Probleme

Die Störung betraf das Netz von Telefónica/o2, welches unter anderem auch von 1&1 genutzt wird. o2 gab auf SWR-Anfrage an, Grund für die Problem sei eine Störung an einem Server gewesen, über den die Telefonate übermittelt werden. Telekom und Vodafone erklärten auf Anfrage von tagesschau.de, ihre Netze seien nicht betroffen.