Mannheims Weihnachtszauber - so hell wie noch nie

Die Mannheimer City startet in einem schwierigen Umfeld in das Weihnachtsgeschäft. Eine gewaltige Weihnachtsbeleuchtung trifft auf gedämpfte Erwartungen.

Mannheim leuchtet. Zu Weihnachten so hell wie noch nie, versprechen die Stadtverwaltung und der Handel. Es sollen so viele LEDs sein wie Mannheim Einwohner hat - also weit über 300.000. Wer Lust hat, kann nachzählen.

Montagabend startet die Weihnachtsbeleuchtung

Am Montagabend drückt Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) gegen 17 Uhr bei der ersten Eröffnung auf dem Märchenwald-Weihnachtsmarkt einen roten Knopf, um die Weihnachtsbeleuchtung einzuschalten, die dann auch wie durch ein kleines Wunder tatsächlich angeht, obwohl der rote Knopf eigentlich keine Funktion hat.

Die drei Mannheimer Weihnachtsmärkte sind bis zum 23. Dezember täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Der Silvestermarkt auf den Kapuzinerplanken dauert mit Unterbrechungen bis Neujahr. Stadt Mannheim

Sauberkeit, Sicherheit, Erreichbarkeit

Die City hat in diesem Jahr viel im Umland geworben, kämpft doch Mannheim seit einiger Zeit gegen einen leicht schwindenden Ruf. Sauberkeit, Sicherheit und Erreichbarkeit sollen in der Vorweihnachtszeit vorbildlich sein, hoffen die Händler. Die Stadtverwaltung will dazu beitragen. Baustellen sollen so gut wie möglich abgeschlossen oder stillgelegt sein, wie zum Beispiel die Baustelle am Paradeplatz.

Die Erreichbarkeit ist ein zentraler Faktor, der in der Vergangenheit viel kritisiert wurde. Die neue Verkehrsleittechnik für die Anfahrt in die Parkhäuser soll das verbessern, betonte auch der für Wirtschaft zuständige Bürgermeister Thorsten Riehle.

Drei Weihnachtsmärkte in der Stadt

Die drei Weihnachtsmärkte in der Stadt sind: Der Märchenwald mit 17 gastronomischen Ständen und acht Märchenhütten. Er ist ein gutes Ziel für Familien und Kinder. Der Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken mit rund 50 Ausstellern hat den Schwerpunkt Kunsthandwerk. Der größte Weihnachtsmarkt ist natürlich traditionell der rund um den Wasserturm mit 160 Ständen.

Schwieriges Umfeld

Mannheims City wirbt mit dem Aufwand in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld um Belebung. Ganz einfach wird es nicht, denn viele Menschen wollen in diesem Jahr weniger ausgeben. Die weltweiten Krisen und die Inflation haben Verunsicherung ausgelöst - das hat eine Umfrage ergeben.

Wir wissen, dass ungefähr 24 Prozent weniger ausgeben wollen - insofern erwarten wir keine großen Sprünge im Weihnachtsgeschäft

Die Erwartungen wachsen also nicht in den Himmel. In den Bereichen Elektro, Sport und Schmuck gibt es noch am ehesten positive Stimmung, so der Einzelhandelsverband.