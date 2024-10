VGH-Entscheidung: Teilerfolg für Anwohner im Streit um Altstadtlärm in Heidelberg

Anwohner der Heidelberger Altstadt haben vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim im Streit um die Kneipen-Öffnungszeiten einen Teilerfolg errungen. Die Stadt muss etwas ändern.

Die Anwohner haben damit im Streit um die Kneipenöffnungszeiten in der Heidelberger Altstadt, wohl einen Teilerfolg erzielt, aber das Gericht hat bislang nicht konkret gesagt, wie die Änderungen auszusehen haben. Das wird erst in einigen Wochen in einer Begründung im Einzelnen bekannt gegeben. Aber es ist klar, dass die Stadt etwas zur Verbesserung des Lärmschutzes tun muss. Das neue Lärmgutachten hat bei der Entscheidung eine große Rolle gespielt, bestätigte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts.

Konkret heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung: "Der 6. Senat des Verwaltungsgerichtshofs hat die beklagte Stadt Heidelberg verurteilt, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats über [ . . .] die Verlängerung der Sperrzeit in der Altstadt vom 24. Juli 2018 in Gestalt der Änderungsverordnung vom 17. Oktober 2019 zu entscheiden."

Eine Lösung dazwischen

Die Stadt muss sich also zwischen den Forderungen der Kläger und dem jetzigen Zustand in Richtung der Kläger bewegen, das ist die grundsätzliche Aussage. Die klagenden Anwohnerinnen und Anwohner versuchen schon seit Jahren die Öffnungszeiten unter der Woche auf Mitternacht und in den Wochenendnächten auf 1 Uhr festlegen zu lassen. Sie fühlen sich durch nächtlichen Lärm, durch Menschen, die in den Straßen herumschreien und auch von Verschmutzungen massiv gestört.

Das Land Baden-Württemberg hat 2010 die Sperrzeiten generell verkürzt, die Öffnungszeiten also stark verlängert. Die Stadt Heidelberg hat die Öffnungszeiten für die Altstadt dann ein wenig eingeschränkt. In der Praxis galten seit dem Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vor fünf Jahren die Öffnungszeiten bis 1 Uhr unter der Woche und bis vier Uhr in den Nächten auf Samstag und Sonntag sowie auf Feiertage.

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte im erstinstanzlichen Urteil, auf das beide Seiten vor dem VGH in Berufung gegangen waren, eine Sperrzeit von 2.30 Uhr an Wochenenden ins Spiel gebracht. Der jetzigen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs sind einige Klagen vorausgegangen.

Heidelberger Altstadt ist ein bewohnter Stadtteil

Die Heidelberger Altstadt ist im Gegensatz zu vielen anderen Städten nach der Altstadtsanierung seit Ende der 1960er Jahre unter dem damaligen Oberbürgermeister Reinhold Zundel ein gut situiertes, bewohntes Gebiet. Die Anwohner argumentieren, gestützt durch das aktuelle Lärmgutachten, dass nur durch kürzere Öffnungszeiten eine Nachtruhe möglich sei.

Hohe Bedeutung des Lärmgutachtens

Das neue Lärmgutachten war für die Entscheidung des Gerichts zentral wichtig. Der Senat und die rund 40 Zuhörer hörten in der mündlichen Verhandlung vom Gutachter aufgezeichneten Lärm und Geschrei, die an zwei ausgewählten Punkten in der Altstadt gemessen worden waren - direkt vor den geöffneten Fenstern von Anwohnern.

Für die Kläger jedenfalls ist die Sachlage klar. Anwohner Christoph Egerding-Krüger meint, dass die Stadt nicht bereit sei, die Lage in der Altstadt anzuerkennen. Dafür seien die finanziellen Interessen zu groß, sagte er nach der mündlichen Verhandlung.

Der Anwalt der Kläger, Werner Finger von der Karlsruher Kanzlei Deubner und Kirchberg, beklagt eine gewisse Einseitigkeit der Stadt Heidelberg.

Gemeinderat entschied wiederholt gegen längere Sperrzeiten

Der Gemeinderat war allerdings in den vergangenen Jahren stets weitgehend einig, die Öffnungszeiten der Gastronomie nicht zu stark zu beschneiden. Die Gastwirte sehen durch eine Beschneidung der Öffnungszeiten, also durch längere Sperrzeiten, ihre Existenz bedroht.

Eine Schicht in der Sonderbar streichen?

Ein Beispiel: Der Wirt der Sonderbar in Heidelberg, Michael Market, hat bereits angekündigt, bei kürzeren Öffnungszeiten möglicherweise eine ganze Schicht streichen zu müssen, das seien insgesamt zwölf Personen. Das gilt generell unabhängig vom aktuellen Verfahren vor dem VGH.

Heidelbergs Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp weist darauf hin, dass damit auch Arbeitsplätze und Zulieferer betroffen sind. Aber er möchte auch erreichen, dass vor allem nächtliche Störer, die in den Straßen grölen, stärker zurückgedrängt werden, sagte er dem SWR.