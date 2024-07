Seilspringen: Rope Skipper aus Mannheim holen Gold und Silber bei EM

Sportlerinnen und Sportler der TSG Seckenheim haben im Rope Skipping - also Seilspringen - bei den Europameisterschaften in Ungarn Gold und Silber gewonnen.

In der Kategorie Show-Wettkampf gewann das Rope-Skipping Frauen-Team der TSG Seckenheim am Freitagabend die Silbermedaille bei den Europameisterschaften in Eger in Ungarn, hinter dem Weltmeister Belgien. Am Samstag wurde das Männer-Team des Vereins Europameister in der Kategorie "Wheel Freestyle", bei dem zwei Turner gemeinsam mit zwei Seilen springen.

Sechs-minütige Choreografie mit 50 verschiedenen Seilen

Bei der Disziplin "Show-Wettkampf" mussten die Turnerinnen in einer Zeit von sechs Minuten eine auf die Musik abgestimmte Choreografie präsentieren. Es kommen dabei bis zu 50 verschiedenen Seile zum Einsatz. Zudem sind mehrere Pflicht-Elemente vorgeschrieben. Die Gegner seien sehr stark gewesen, sagte eine der Abteilungsleiterinnen der Sportart Rope Skipping bei der TSG Seckenheim, Sabrina Wagner.

Nach all den anderen tollen Shows kam der zweite Platz für uns dann trotzdem total unerwartet. Das ist die absolute Krönung für unsere Saison.

In der Kategorie "Show-Wettkampf" war die TSG Seckenheim das einzige deutsche Team bei der EM. Sie hatten sich im Mai bei den deutschen Meisterschaften den Titel geholt und sich so für Ungarn qualifiziert.

Europameister beim Springen mit zwei Seilen gleichzeitig

Eines der Männer-Teams der TSG Seckenheim gewann zudem die Goldmedaille in der Kategorie "Wheel Freestyle". Bei dieser Disziplin werden zwei Seile gleichzeitig geschwungen und jeder Athlet hält von jedem Seil ein Ende in den Händen.

Die "European Rope Skipping Championships" im ungarischen Eger fanden vom 14. bis 20. Juli in Eger in Ungarn statt.