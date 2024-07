Mannheimer Experten gegen begleitetes Trinken

per Mail teilen

Obwohl Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit eigentlich erst ab 16 Jahren erlaubt ist, gilt bisher: Wenn die Eltern dabei sind, kann man auch mit 14 schon ein Bier oder Ähnliches trinken. Dass das bald Vergangenheit sein soll, stößt unter anderem beim Mannheimer Zentralinstitut für Gesundheit auf große Zustimmung. Alkohol sei ein Nervengift und je jünger die Nerven sind, desto schneller nähmen sie Schaden, so ein Wissenschaftler. Mannheimer Suchtberater betonen, dass es sinnvoll sei, so spät wie möglich mit Alkohol anzufangen und sich klar zu machen: Es gibt keinen ungefährlichen Konsum. Erwachsene sollten Vorbild sein und ihr eigenes Verhalten reflektieren.