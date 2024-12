Kompromiss um Heidelberger Kohlhof gefunden

per Mail teilen

Mindestens 12 Tage im Jahr soll es auf dem Parkplatz des Kohlhofgeländes in Zukunft einen Imbisswagen geben für die Bewirtung von Ausflüglerinnen und Ausflüglern. Diesem Kompromiss hat der Heidelberger Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung zugestimmt, wie die Rhein-Neckar-Zeitung zuerst berichtete. Der Betreiber des Kohlhof, Michael Hofbauer, bestätigte das gegenüber dem SWR. Er sei per Mail benachrichtigt worden über die Entscheidung und sehr erleichtert darüber. Er hat nun die Aufgabe, einen Food-Truck-Betreiber zu finden. Mit dem Restaurant selbst werde der dann aber nichts zu tun habe. Ursprünglich wollt die Stadt den Kohlhof wieder zurückkaufen, damit dort wieder ein Ausflugsrestaurant eröffnet wird.