Heidelberg bei Start Ups pro Einwohner gerechnet den ersten Platz in Deutschland

Heidelberg hat in dieser Statistik zum ersten Mal Platz 1 erreicht und sich im Pro-Kopf-Ranking vor Berlin und München geschoben. Damit liegt Heidelberg auch vor ähnlich großen Städten wie Darmstadt oder Potsdam. Nach Angaben eines Verbands-Sprechers entstehen in Heidelberg besonders viele Unternehmen durch die Nähe zur Universität und zu anderen Hochschulen wie der SRH Hochschule. In den vergangenen 5 Jahren gab es laut dem Start-Up Verband knapp 115 neu gegründete Unternehmen in Heidelberg, gut 20 davon im vergangenen Jahr. Der Schwerpunkt liege im Bereich Medizin, gefolgt vom Bereich Software.